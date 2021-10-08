36-летний Галак, 35-летний Секера и Чернак первыми вызваны в сборную Словакии на ОИ-2022

Сборная Словакии объявила имена трёх хоккеистов, вызванных на Олимпийские игры 2022 года, сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея.

В число первых игроков вошли 35-летний защитник «Даллас Старз» Андрей Секера, 24-летний игрок обороны «Тампа-Бэй Лайтнинг» Эрик Чернак, а также 36-летний голкипер «Бостон Брюинз» Ярослав Галак.



Ранее своих первых трёх игроков объявили сборные Канады, США, Швеции, Финляндии, Чехии, Латвии, Швейцарии и Германии.



Сегодня, 8 октября, в 17:00 по московскому времени Федерация хоккея России также сообщит имя трёх хоккеистов, которые будут вызваны в команду.



Зимние Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Сборная Германии сыграет в группе А вместе с командами Канады, США и Китая.