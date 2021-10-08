В федерации хоккея Латвии раскритиковали работу ИИХФ со списками игроков на ОИ-2022
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Генеральный секретарь федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс прокомментировал выбор Кристиана Рубинса, Земгуса Гиргенсонса и Рудольфа Балцерса в качестве трёх первых игроков, которые сыграют за свою сборную на ОИ-2022. Представитель ФХЛ раскритиковал работу ИИХФ.
«Не знаю, как в сотрудничестве ИИХФ, НХЛ и НХЛПА составляются списки из трёх игроков каждой страны. Мы отправили в ИИХФ расширенный список на Олимпиаду, в котором были Теодор Блюгерс и Элвис Мерзликин. Почему в список попали именно эти три игрока, надо спросить у авторов этого списка», — приводит слова Козиолса агентство LETA.
Напомним, многие удивились, что в топ-3 не попали голкипер Элвис Мерзликин и капитан сборной на олимпийской квалификации Теодор Блюгер.
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