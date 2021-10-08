Нападающий «Витязя» Одетт побил клубный рекорд по продолжительности результативной серии

Нападающий «Витязя» Даниэль Одетт отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (счёт после 2-го периода — 1:0 в пользу «Витязя»).



25-летний канадец ассистировал Михаилу Смолину.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Одетт набрал очки в 11-м матче подряд и побил клубный рекорд в КХЛ. Ранее рекорд принадлежал Глебу Клименко (10 матчей в сезоне-2008/2009).