Нападающий «Витязя» Одетт побил клубный рекорд по продолжительности результативной серии
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Нападающий «Витязя» Даниэль Одетт отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (счёт после 2-го периода — 1:0 в пользу «Витязя»).
25-летний канадец ассистировал Михаилу Смолину.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Одетт набрал очки в 11-м матче подряд и побил клубный рекорд в КХЛ. Ранее рекорд принадлежал Глебу Клименко (10 матчей в сезоне-2008/2009).
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