«Политика не должна вмешиваться». Фетисов — о возможном вызове Панарина в сборную на ОИ

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением о возможном вызове Артемия Панарина в российскую сборную на Олимпийские игры в Пекине (Китай) в 2022 году.

«Могла ли ФХР успокоить общественность, вызвав Панарина сразу? Надо понимать позицию тренера, отвечающего за состав. Всё зависит только от него. Политика точно не должна вмешиваться во все эти дела. С другой стороны, насколько Артемий готов? Это интересно. Надеюсь, что всё будет решено в ближайшее время. Интересы команды должны быть превыше всего», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, зимние Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Сборная России сыграет в группе В вместе с командами Швейцарии, Чехии и Дании.