Кожевников: Овечкин поедет в сборную России в любом состоянии

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников выразил мнение о вызове Александра Овечкина на ОИ-2022, а также о возможном вызове Евгения Малкина и Артемия Панарина.

«Другого выбора можно было не ждать. Может Малкин, но он травмирован. Всё ожидаемо. Овечкин же поедет в любом состоянии. Не думаю, что Панарин не попадёт в сборную из-за политической позиции. Зачем преждевременно искать подземные камни.



Думаю, Панарин поедет, почётно играть на Олимпиаде. В моём понимании, любой вызванный игрок должен играть в сборной: что в футболе, что в хоккее. Не должно быть понятия — отказ от выступления в сборной, это бред. Панарин — великий игрок, здорово играет и должен ехать, если он в порядке», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Напомним, зимние Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Сборная России сыграет в группе В вместе с командами Швейцарии, Чехии и Дании.