Кожевников: Овечкин поедет в сборную России в любом состоянии

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников выразил мнение о вызове Александра Овечкина на ОИ-2022, а также о возможном вызове Евгения Малкина и Артемия Панарина.
«Другого выбора можно было не ждать. Может Малкин, но он травмирован. Всё ожидаемо. Овечкин же поедет в любом состоянии. Не думаю, что Панарин не попадёт в сборную из-за политической позиции. Зачем преждевременно искать подземные камни.
Думаю, Панарин поедет, почётно играть на Олимпиаде. В моём понимании, любой вызванный игрок должен играть в сборной: что в футболе, что в хоккее. Не должно быть понятия — отказ от выступления в сборной, это бред. Панарин — великий игрок, здорово играет и должен ехать, если он в порядке», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Напомним, зимние Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Сборная России сыграет в группе В вместе с командами Швейцарии, Чехии и Дании.
- 8 октября 2021
-
17:55
-
17:42
-
17:40
-
17:33
-
17:27
-
17:20
-
17:18
-
17:12
-
17:01
-
16:50
-
16:26
-
16:09
-
15:43
-
15:29
-
15:12
-
14:37
-
14:08
-
13:41
-
13:19
-
13:00
-
12:53
-
12:31
-
12:06
-
11:32
-
11:17
-
10:55
-
10:29
-
09:56
-
09:42
-
09:18
-
09:00
-
08:51
-
08:32
-
08:30
-
08:28