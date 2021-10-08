«Сибирь» дома обыграла «Витязь», впервые в сезоне одержав две победы подряд

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» обыграла подольский «Витязь». Встреча проходила на стадионе «Сибирь» в Новосибирске и завершилась со счётом 2:1 (0:1, 0:0, 2:0) в пользу подопечных Андрея Мартемьянова.

На 44-й секунде матча Михаил Смолин с передачи Даниэля Одетта вывел подольскую команду вперёд. На 47-й минуте Тревор Мёрфи с передачи Ника Шора сравнял счёт. На 55-й минуте Александр Шаров, реализовав численное большинство, вывел новосибирскую команду вперёд. Второе очко за результативную передачу на свой счёт записал Ник Шор, также в атаке поучаствовал Валентин Пьянов.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» 12 октября в Риге сыграет с местным «Динамо». «Витязь» 13 октября примет нижегородское «Торпедо».