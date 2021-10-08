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Стали известны первые вызванные игроки соперника России по группе B на ОИ-2022 — Дании

Стали известны первые вызванные игроки соперника России по группе B на ОИ-2022 — Дании
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Сборная Дании объявила имена трёх хоккеистов, вызванных на Олимпийские игры 2022 года, сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея.

В число первых игроков вошли нападающие «Коламбус Блю Джекетс» Оливер Бьёркстранд, «Виннипег Джетс» Николай Элерс и «Сиэтл Кракен» Александр Труэ.

Ранее своих первых трёх игроков объявили сборные Канады, США, Швеции, Финляндии, Чехии, Латвии, Швейцарии, Германии и России.

Сегодня, 8 октября, Федерация хоккея России сообщила имена трёх хоккеистов, которых вызвали в команду на Олимпиаду-2022.

Зимние Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Сборная Словакии сыграет в группе В вместе с командами России, Чехии и Швейцарии.

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