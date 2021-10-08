Сушинский: если бы Россия вызвала Панарина, то успокоила бы общественность

Бывший президент омского «Авангарда» и экс-форвард сборной России Максим Сушинский прокомментировал вызов Александра Овечкина, Никиты Кучерова и Андрея Василевского в сборную России на ОИ-2022.
«Василевский и Кучеров — однозначно должны были попадать в первую тройку хоккеистов, которые сыграют за сборную России на Олимпиаде в Пекине. Овечкин? Наверное, тоже. Почему нет? Надо смотреть на состояние Александра по ходу сезона. Если он будет в порядке, то, конечно, поможет сборной. Если нет, тогда не вижу смысла. Мы же всё это проходили: у всех есть свой век.
Нелогичнее было бы вызвать Панарина вместо Овечкина? Если я правильно понимаю, нужно было назвать игроков, которые поедут на 100%. Наверное, если бы сборная Россия сейчас назвала Панарина, то успокоила бы общественность. На месте тренера я бы так и сделал. Вместо кого? Вместо Овечкина. Поймите, всё же есть риски по состоянию здоровья Овечкина. Надо было брать молодого: кто точно будет готов к Олимпиаде.
У Панарина нет разногласий с Россией — у него есть своё мнение. Почему, если у человека есть собственное мнение, ему запрещают об этом говорить? Наоборот, человека можно лишь похвалить. Высказывания Панарина не должны повлиять на вызов в сборную России на Олимпиаду. Надеюсь, всё будет хорошо», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 8 октября 2021
-
19:16
-
19:08
-
18:36
-
18:19
-
18:10
-
17:55
-
17:42
-
17:40
-
17:33
-
17:27
-
17:20
-
17:18
-
17:12
-
17:01
-
16:50
-
16:26
-
16:09
-
15:43
-
15:29
-
15:12
-
14:37
-
14:08
-
13:41
-
13:19
-
13:00
-
12:53
-
12:31
-
12:06
-
11:32
-
11:17
-
10:55
-
10:29
-
09:56
-
09:42
-
09:18