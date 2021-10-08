Сушинский: если бы Россия вызвала Панарина, то успокоила бы общественность

Бывший президент омского «Авангарда» и экс-форвард сборной России Максим Сушинский прокомментировал вызов Александра Овечкина, Никиты Кучерова и Андрея Василевского в сборную России на ОИ-2022.

«Василевский и Кучеров — однозначно должны были попадать в первую тройку хоккеистов, которые сыграют за сборную России на Олимпиаде в Пекине. Овечкин? Наверное, тоже. Почему нет? Надо смотреть на состояние Александра по ходу сезона. Если он будет в порядке, то, конечно, поможет сборной. Если нет, тогда не вижу смысла. Мы же всё это проходили: у всех есть свой век.



Нелогичнее было бы вызвать Панарина вместо Овечкина? Если я правильно понимаю, нужно было назвать игроков, которые поедут на 100%. Наверное, если бы сборная Россия сейчас назвала Панарина, то успокоила бы общественность. На месте тренера я бы так и сделал. Вместо кого? Вместо Овечкина. Поймите, всё же есть риски по состоянию здоровья Овечкина. Надо было брать молодого: кто точно будет готов к Олимпиаде.



У Панарина нет разногласий с Россией — у него есть своё мнение. Почему, если у человека есть собственное мнение, ему запрещают об этом говорить? Наоборот, человека можно лишь похвалить. Высказывания Панарина не должны повлиять на вызов в сборную России на Олимпиаду. Надеюсь, всё будет хорошо», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.