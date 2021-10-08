Главный тренер «Витязя»: мы начали немного мудрить, очень мало бросаем

Главный тренер «Витязя» Юрий Бабенко подвёл итоги встречи с «Сибирью» (1:2).

«Из матча в матч повторяются одни и те же вещи, которые даже не знаю, как комментировать. Сами себе проигрываем, и плохо, что не особо сильно осознаем ситуацию. Пропустили в меньшинстве, не забили в большинстве — отсюда и результат. Какие именно вещи повторяются из матча в матч? Неоправданные удаления. Вообще, нужного времени для удалений, наверное, нет. А позиция такая, что игровые ситуации бывают разные, игроки могут ошибаться и будут ошибаться, это игра. Но одно дело, когда ты получаешь удаления, спасая ворота свои. И другое дело — когда получаешь удаления в зоне атаки. Это совершенно неприемлемо.

Одетт — самый стабильный игрок «Витязя»? Если набирает очки, значит, самый стабильный. Другой момент, что, наверное, он бы был гораздо больше счастлив, имей мы одиннадцать подряд побед. «Витязь» до поездки на Дальний Восток был одной из лучших команд в большинстве, а теперь соперники подстроились под игру «Витязя»? Все клубы смотрят видео, разбирают большинство, пытаются сделать противоядия против этого. Плюс ещё мы сами начали немножко мудрить. Где-то эта высокая позиция немножко ребят раскрыла, но в тот же самый момент добавила им каких-то ненужных действий. Суть проблемы не меняется: мы очень мало бросаем. Если раньше нам этого хватало, то сейчас нам этого не хватает. Насколько «Витязю» нужно было сделать ставку на начало после поездки? Всю поездку мы жили по московскому времени, и для нас такой временной барьер не стоял. От каждой смены зависит результат матча. И здесь нужно выходить и с первой до последней смены играть на результат», — передаёт слова Бабенко корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.