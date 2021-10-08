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«Салават» одержал победу в матче с «Йокеритом», нанеся финнам третье поражение подряд

«Салават» одержал победу в матче с «Йокеритом», нанеся финнам третье поражение подряд
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» обыграл «Йокерит». Встреча проходила на стадионе «Уфа-Арена» в Уфе и завершилась в овертайме со счётом 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 1:0) в пользу подопечных Томи Лямся.

КХЛ - регулярный чемпионат
08 октября 2021, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 2
ОТ
Йокерит
Хельсинки
1:0 Лисовец (Пустозёров, Лукин) – 04:47' (5x5)   2:0 Кулёмин (Науменков, Коледов) – 17:42' (5x5)   2:1 Грант (О'Нилл, Анттила) – 26:18' (5x5)   2:2 Хольм (Шрёдер) – 49:19' (5x4)   3:2 Маннинен (Хартикайнен) – 60:35' (3x3)

На 5-й минуте Евгений Лисовец вывел «Салават» вперёд. На 18-й минуте Николай Кулёмин увеличил преимущество уфимцев. На 27-й минуте Алекс Грант отыграл одну шайбу. На 50-й минуте Филип Хольм с передачи Джордана Шрёдера сравнял счёт. Победу в овертайме уфимцам принёс Сакари Маннинен.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» 12 октября в Хельсинки сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком». «Салават Юлаев» 10 октября примет санкт-петербургский СКА.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
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