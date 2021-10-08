«Салават» одержал победу в матче с «Йокеритом», нанеся финнам третье поражение подряд

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» обыграл «Йокерит». Встреча проходила на стадионе «Уфа-Арена» в Уфе и завершилась в овертайме со счётом 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 1:0) в пользу подопечных Томи Лямся.
На 5-й минуте Евгений Лисовец вывел «Салават» вперёд. На 18-й минуте Николай Кулёмин увеличил преимущество уфимцев. На 27-й минуте Алекс Грант отыграл одну шайбу. На 50-й минуте Филип Хольм с передачи Джордана Шрёдера сравнял счёт. Победу в овертайме уфимцам принёс Сакари Маннинен.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» 12 октября в Хельсинки сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком». «Салават Юлаев» 10 октября примет санкт-петербургский СКА.
- 8 октября 2021
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