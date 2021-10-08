«Тампа» отправила российского вратаря Амира Мифтахова в ECHL

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Амир Мифтахов отправлен в Хоккейную лигу Восточного побережья (ECHL), сообщается на официальном сайте «молний».

Вратарь будет выступать за «Орландо Солар Бэрс».

В мае вратарь согласовал контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг». Соглашение рассчитано на три года.



21-летний Мифтахов — воспитанник хоккейной школы «Ак Барса». В сезоне-2019/2020 дебютировал в КХЛ в матче с «Сочи». В 2020 году выбран в шестом раунде под общим 186-м номером клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг».



В прошлом сезоне Мифтахов провёл семь матчей за «Ак Барс» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (14 пропущенных шайб, шесть из которых голкипер пропустил в одной встрече — с хабаровским «Амуром») и 20 матчей за «Барс» в Высшей хоккейной лиге (45 пропущенных шайб).

Напомним, голкипер принял участие в выставочном матче за «Тампу» с «Нэшвилл Предаторз». Он вышел в середине второго периода и отразил 14 из 17 бросков.