«Тампа» отправила российского вратаря Амира Мифтахова в ECHL

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Амир Мифтахов отправлен в Хоккейную лигу Восточного побережья (ECHL), сообщается на официальном сайте «молний».
Вратарь будет выступать за «Орландо Солар Бэрс».
В мае вратарь согласовал контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг». Соглашение рассчитано на три года.
21-летний Мифтахов — воспитанник хоккейной школы «Ак Барса». В сезоне-2019/2020 дебютировал в КХЛ в матче с «Сочи». В 2020 году выбран в шестом раунде под общим 186-м номером клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг».
В прошлом сезоне Мифтахов провёл семь матчей за «Ак Барс» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (14 пропущенных шайб, шесть из которых голкипер пропустил в одной встрече — с хабаровским «Амуром») и 20 матчей за «Барс» в Высшей хоккейной лиге (45 пропущенных шайб).
Напомним, голкипер принял участие в выставочном матче за «Тампу» с «Нэшвилл Предаторз». Он вышел в середине второго периода и отразил 14 из 17 бросков.
- 8 октября 2021
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