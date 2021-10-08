Главный тренер «Сибири» — о матче с «Витязем»: пацаны стойко выстояли, играли командой

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал победу во встрече с «Витязем» (2:1).

«Хороший матч, боевой. Команды были настроены на жёсткую игру. Никто не хотел уступать. Накал матча очень понравился. Хотелось бы поблагодарить наших болельщиков за поддержку. Ждали этих голов и дождались. Содержанием первого периода не совсем доволен. Была тактическая ошибка — из-за неё нам и забили гол. Но потом немножко подправили ситуацию, ребята стали правильно выполнять игровое задание. Молодцы, что играли до конца и лезли на ворота, забили голы очень важные и нужные. Нам победа эта очень нужна была: и для болельщиков, и для очкового баланса.

Ник Шор и Тревор Мёрфи участвовали в голах, но получали удаления — не смазывается ли впечатление? Немножко смазывается, но у Ника удаления в пылу борьбы пошли, не скажу, что он специально это делал. Второе удаление то же самое — клюшка в ногах заплелась. Пацаны стойко выстояли, ребята забили. Особо не перечёркивает. Сегодня играли командой, кто сколько мог — вклад в победу вложил.

Какой план по Овчинникову? Завтра он выйдет в МХЛ играть с «Авто» и на выезд едет с командой. Но я готов всегда его рассматривать, он самозабвенно тренируется, командный игрок, переживает за парней и всегда готов. Будет шанс — дадим. Думаю, возможность сыграть у него будет. Появилась простота в игре в большинстве? Мы немножко изменили розыгрыш, стали играть из-за ворот. Может быть, соперник был не готов к этому розыгрышу, но появились шансы и голевые моменты. Парни перестроились и даже на тренировках стали подходить более ответственно. «Витязь» — одна из лучших команд по игре в большинстве, насколько уделяли внимание разбору большинства? Учитывая, что они в длинной поездке, я так понимаю, у них тоже проблема с составом. Всё-таки парни «наедаются». Мы анализируем, сколько они играют, и понятно, что свежесть у них тоже не вечная. Постарались перекрыть, поплотнее закрыть тех, от кого идут угроза и броски. Первый за долгое время матч без нарушения численного состава? Я не до конца понимал эти удаления у нас и команд соперника. Оказывается, дело всё в том, что если ты подъехал к скамейке, то должен перелезать. Раньше был метр, и можно было меняться. А сейчас, если ты стоишь и ногу не поднял, а партнёр выходит — это уже две минуты», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.