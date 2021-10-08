Лямся: «Салават» дома не побеждал «Йокерит» с 2015 года, все в раздевалке были счастливы

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (3:2 ОТ).

«У нас был тяжёлый старт в этой игре. Были проблемы с составом, потеряли несколько ребят. Те, кто сегодня вышел, залечивают свои повреждения. С таким раскладом мы начали матч с лидером Запада. Но все четыре линии у нас здорово действовали. По тому, как складывался матч, знал, что нас ждёт не простой третий период. Соперник хорошо играл, сработало большинство. После пропущенной шайбы мы проявили характер, вернулись в игру и победили. «Салават» дома не побеждал «Йокерит» с 2015 года, все в раздевалке были счастливы.



Почему разыгрывали большинство с тремя защитниками? Была идея бросать с трёх точек. Мухамадуллин разыгрывал шайбу, он это умеет хорошо. А Коледов и Науменков — с поставленным броском. Почему выходит Плэтт, не забивавший 13 матчей, а не, например, Сучков? Нам нужно выигрывать матчи. Чтобы побеждать, тебе нужны хоккеисты, которые могут выполнять разные роли. Например, сегодня Плэтт встал на вбрасывания и подтянул нас в этом элементе. Джефф хорошо проявляет себя на льду и в раздевалке.



Тихонов получил третью травму за сезон, хотя не сыграна даже половина чемпионата? Мы знали его историю травм. Но все травмы за «Салават» — это неудачи. Он важный игрок на льду и в раздевалке. Ждём его возвращения.



Есть ли вероятность, что Кадейкин и Гранлунд сыграют со СКА? Пока непонятно. Надеемся, что завтра у нас будет ясность в этом вопросе. Когда ждать возвращения Хафизуллина? Он начал тренироваться. Нет полного контакта. Через неделю посмотрим, возможно, он выйдет в гостевой серии. Потенциал Башкирова в топ-6? Башкиров — нападающий новый волны. Он быстро катается, умеет играть и впереди, и сзади. В ближайшее время он может стать одним из лучших игроков «Салавата Юлаева».



Из-за чего нас закрыли в своей зоне почти на 11 минут? Это длинная история. Мы много ошибались, в том числе и я. Замедлились в игре, соперник стал лучше прессинговать. Вот это всё и наложилось», — приводит слова Лямся «Горобзор.ру».