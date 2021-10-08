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В матче «Сочи» — «Динамо» Рига игроки устроили двойную драку

В матче «Сочи» — «Динамо» Рига игроки устроили двойную драку
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В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Сочи» встречается с рижским «Динамо». Встреча проходит на стадионе «Большой» в Сочи. Счёт после второго периода — 2:1 в пользу подопечных Андрея Назарова.

На 35-й минуте Даниил Ильин пригласил на драку Даниэля Берзиньша, и игроки сцепились. Через несколько секунд после этого находящиеся рядом Никита Камалов и Гинтс Мейя устроили ещё одну драку. В итоге Ильин получил «2+10» как зачинщик драки, а также пятиминутные штраф — как её участник. Камалов, Берзиньш и Мейя тоже получили пятиминутные штрафы.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, на шайбы Дмитрия Колготина и Яниса Якса рижане ответили голом Николая Елисеева.

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