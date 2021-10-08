В матче «Сочи» — «Динамо» Рига игроки устроили двойную драку
Поделиться
В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Сочи» встречается с рижским «Динамо». Встреча проходит на стадионе «Большой» в Сочи. Счёт после второго периода — 2:1 в пользу подопечных Андрея Назарова.
На 35-й минуте Даниил Ильин пригласил на драку Даниэля Берзиньша, и игроки сцепились. Через несколько секунд после этого находящиеся рядом Никита Камалов и Гинтс Мейя устроили ещё одну драку. В итоге Ильин получил «2+10» как зачинщик драки, а также пятиминутные штраф — как её участник. Камалов, Берзиньш и Мейя тоже получили пятиминутные штрафы.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, на шайбы Дмитрия Колготина и Яниса Якса рижане ответили голом Николая Елисеева.
Комментарии
- 8 октября 2021
-
22:08
-
21:44
-
21:34
-
21:27
-
21:23
-
21:15
-
20:35
-
20:32
-
20:10
-
19:59
-
19:56
-
19:44
-
19:37
-
19:30
-
19:16
-
19:08
-
18:36
-
18:19
-
18:10
-
17:55
-
17:42
-
17:40
-
17:33
-
17:27
-
17:20
-
17:18
-
17:12
-
17:01
-
16:50
-
16:26
-
16:09
-
15:43
-
15:29
-
15:12
-
14:37
Партнерский контент