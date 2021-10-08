«Нью-Джерси» отправил российского защитника Охотюка в АХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» произвёл изменения в тренировочном лагере перед началом нового регулярного чемпионата, сообщается на официальном сайте команды.
В расположение клуба Американской хоккейной лиги «Ютика Кометс» был отправлен российский защитник Никита Охотюк. После изменений в составе «Дэвилз» остался 31 хоккеист. К понедельнику количество игроков в ростере команды должно составлять не больше 23 человек.
Напомним, на драфте Национальной хоккейной лиги 2019 года «Нью-Джерси» выбрал Охотюка под общим 61-м номером. В составе молодёжной сборной России защитник принимал участие в Суперсерии 2019 года со сборными канадских лиг.
Ранее голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Амир Мифтахов был отправлен в Хоккейную лигу Восточного побережья (ECHL).
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