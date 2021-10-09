Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ. Положение на 9 октября

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги по состоянию на 9 октября. Лидер Западной конференции «Йокерит» потерпел третье поражение подряд, уступив в овертайме в Уфе «Салавату Юлаеву». Тем не менее финская команда забрала одно очко и теперь опережает московское «Динамо» на два балла и СКА — на три (у бело-голубых две встречи в запасе, у армейцев — одна). «Сочи» в овертайме обыграло рижское «Динамо» и набрало 10 очков, но осталось на последнем месте — их отрыв от «Витязя», «Северстали» и латвийских соперников составляет три очка — у них по 13 баллов. Рижане, в свою очередь, поднялись на 9-е место в конференции и отстают от зоны плей-офф всего на одно очко.
В Восточной конференции «Салават», несмотря на победу, всё ещё отстаёт от «Металлурга» на четыре очка и обходит «Трактор» лишь по дополнительным показателям. У команд по 24 балла. «Барыс», обыграв СКА, набрал 14 очков, вошёл в зону плей-офф и расположился на 6-м месте. «Сибирь» также одержала победу, переиграв «Витязь», и с 13 баллами расположилась на 7-м месте. Таким образом, действующий обладатель Кубка Гагарина «Авангард» покинул зону плей-офф — омичи с 12 очками на 9-м месте.
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