«Реализация подвела». Брагин объяснил поражение со счётом 0:3 в матче с «Барысом»

Главный тренер СКА Валерий Брагин подвёл итоги матча с «Барысом» (0:3).



«Первый период противник лучше сыграл, выиграл его. Во втором и третьем периодах старались переломить ход матча, в третьем даже на три линии перешли. Соперник хорошо сыграл по счёту, вратарь подчистил. Будем готовиться дальше.



Во втором периоде мы хорошо использовали ближнюю скамейку и перебегали «Барыс»? Да, как я и говорил, во втором и третьем периодах играли с преимуществом. Реализация подвела — ноль голов, хотя были хорошие шансы и нужно было забивать», — приводит слова Брагина официальный сайт команды.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» обыграл санкт-петербуржский СКА. Встреча проходила на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане и завершилась со счётом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Юрия Михайлиса.