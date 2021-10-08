Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Амур» — «Трактор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
09:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Реализация подвела». Брагин объяснил поражение со счётом 0:3 в матче с «Барысом»

«Реализация подвела». Брагин объяснил поражение со счётом 0:3 в матче с «Барысом»
Комментарии

Главный тренер СКА Валерий Брагин подвёл итоги матча с «Барысом» (0:3).

«Первый период противник лучше сыграл, выиграл его. Во втором и третьем периодах старались переломить ход матча, в третьем даже на три линии перешли. Соперник хорошо сыграл по счёту, вратарь подчистил. Будем готовиться дальше.

Во втором периоде мы хорошо использовали ближнюю скамейку и перебегали «Барыс»? Да, как я и говорил, во втором и третьем периодах играли с преимуществом. Реализация подвела — ноль голов, хотя были хорошие шансы и нужно было забивать», — приводит слова Брагина официальный сайт команды.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» обыграл санкт-петербуржский СКА. Встреча проходила на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане и завершилась со счётом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Юрия Михайлиса.

Новость по теме
«Барыс» прервал трёхматчевую победную серию СКА, одержав сухую победу
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021