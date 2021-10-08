Форвард «Колорадо» Ландеског поделился эмоциями от попадания в заявку Швеции на ОИ-2022

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског поделился эмоциями от выбора одним из трёх первых игроков, попавших в заявку сборной Швеции на Олимпийские игры — 2022, которые пройдут зимой в Пекине (Китай).



«Это захватывающе. Очевидно, это большая честь», — приводит слова Ландескога обозреватель The Athletic Питер Бауф на своей странице в «Твиттере».



Отмечается, что у них с другим вызванным игроком сборной Швеции Виктором Хедманом хорошие отношения, и они немного переписывались, но Ландеског сказал, что сейчас его внимание сосредоточено на выступлении за «Колорадо».

Напомним, ранее тренерский штаб хоккейной сборной Швеции объявил первых трёх хоккеистов, попавших в заявку на Олимпийские игры — 2022, которые пройдут зимой в Пекине (Китай). Этими хоккеистами стали 30-летний защитник Виктор Хедман, ставший двукратным обладателем Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а также нападающие «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Колорадо Эвеланш» Мика Зибанеджад и Габриэль Ландеског.

Также первых трёх игроков на ОИ-2022 объявила сборная России.