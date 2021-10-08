Андрей Назаров прокомментировал первую победу «Сочи» под его руководством
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Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (3:2 ОТ). Эта победа стала первой для сочинцев под руководством нового наставника.
«Знали, что будет тяжёлый матч, что-то получалось, что-то нет. Поблагодарил ребят за самоотдачу. Красивая победа в овертайме всегда радует болельщиков», — приводит слова Назарова официальный сайт КХЛ.
Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» обыграл рижское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Большой» в Сочи и завершилась в овертайме со счётом 3:2 (2:1, 0:0, 0:1, 1:0) в пользу подопечных Андрея Назарова. Победу в овертайме сочинцам принёс гол Яниса Якса, забитый в большинстве.
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