Андрей Назаров прокомментировал первую победу «Сочи» под его руководством

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (3:2 ОТ). Эта победа стала первой для сочинцев под руководством нового наставника.



«Знали, что будет тяжёлый матч, что-то получалось, что-то нет. Поблагодарил ребят за самоотдачу. Красивая победа в овертайме всегда радует болельщиков», — приводит слова Назарова официальный сайт КХЛ.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» обыграл рижское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Большой» в Сочи и завершилась в овертайме со счётом 3:2 (2:1, 0:0, 0:1, 1:0) в пользу подопечных Андрея Назарова. Победу в овертайме сочинцам принёс гол Яниса Якса, забитый в большинстве.