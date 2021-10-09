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Овечкин получил повреждение после силового приёма в матче с «Филадельфией»

Овечкин получил повреждение после силового приёма в матче с «Филадельфией»
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В эти минуты в Вашингтоне проходит предсезонный матч накануне старта нового сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Филадельфию Флайерз».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 0:0. Как сообщает журналист Саманта Пэлл в своём «твиттере», в одном из эпизодов российский нападающий Александр Овечкин получил повреждение после силового приёма от Трэвиса Конечны. Россиянин долго вставал, после чего направился в туннель.

Видео повреждения Овечкина:

Регулярный чемпионат сезона-2021/2022 начнётся 12 октября двумя матчами. Один из них — встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня новичок лиги «Сиэтл Кракен» сыграет с «Вегас Голден Найтс».

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