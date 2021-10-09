Овечкин не сможет продолжить матч с «Филадельфией» из-за травмы нижней части тела

В эти минуты в Вашингтоне проходит предсезонный матч накануне старта нового сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Филадельфию Флайерз».

В первом периоде травму получил российский нападающий Александр Овечкин после силового приёма от Трэвиса Конечны. Как сообщает журналист Саманта Пэлл в своём «твиттере» россиянин уже не сыграет в этой встрече из-за травмы нижней части тела.

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 1:0 в пользу «Вашингтона».

Регулярный чемпионат сезона-2021/2022 начнётся 12 октября двумя матчами. Один из них — встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня новичок лиги «Сиэтл Кракен» сыграет с «Вегас Голден Найтс».