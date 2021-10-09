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Тарасенко забил гол в матче с «Коламбусом»

Тарасенко забил гол в матче с «Коламбусом»
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В эти минуты в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» проходит предсезонный матч накануне старта нового сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимает «Коламбус Блю Джекетс».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:0 в пользу хозяев. Одну из шайб забросил российский нападающий Владимир Тарасенко. Форвард Павел Бучневич отметился результативной передачей.

Регулярный чемпионат сезона-2021/2022 начнётся 12 октября двумя матчами. Один из них — встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня новичок лиги «Сиэтл Кракен» сыграет с «Вегас Голден Найтс».

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