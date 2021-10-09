В НХЛ подтвердили травму Александра Овечкина

В Национальной хоккейной лиге подтвердили травму российского нападающего «Ващингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Овечкин покинул матч с «Филадельфией» из-за травмы нижней части тела. Овечкин не спешил вставать после удара форварда «Флайерз» Трэвиса Конечны. Когда игра была остановлена, нападающий «Кэпиталз» встал и направился на скамейку запасных. После этого он, хромая, направился в раздевалку», — говорится в сообщении на официальном сайте.

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 4:3 в пользу столичного клуба.

Регулярный чемпионат сезона-2021/2022 начнётся 12 октября двумя матчами. Один из них — встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня новичок лиги «Сиэтл Кракен» сыграет с «Вегас Голден Найтс».