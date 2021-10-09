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Шайба Тарасенко и пас Бучневича помогли «Сент-Луису» обыграть «Коламбус»

Шайба Тарасенко и пас Бучневича помогли «Сент-Луису» обыграть «Коламбус»
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В предсезонном матче НХЛ «Сент-Луис Блюз» дома обыграл «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 7:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Владимир Тарасенко, Джейк Уолман, Дэвид Перрон, Джеймс Нил, Роберт Бортуццо, Джордан Кайру и Тайлер Бозак.

Тарасенко за 14.13 на площадке заработал показатель полезности «+2». Другой российский нападающий Павел Бучневич за 16.02 сделал результативную передачу, один раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0». Ещё один россиянин Иван Барбашёв за 14.25 результативных действий на площадке не совершил, его показатель полезности составил «0».

За «Коламбус» голы забили Эмиль Бемстрём (2) и Брендан Гонс.

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
09 октября 2021, суббота. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
7 : 3
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Тарасенко – 06:45' (5x5)   2:0 Walman (Шенн, Бучневич) – 08:30' (5x5)   3:0 Перрон – 15:05' (en)   4:0 Нил (Томас, Бортуццо) – 23:53' (5x5)   5:0 Бортуццо (Walman, Перрон) – 28:35' (5x5)   6:0 Кайру (Томас, Фолк) – 35:01' (5x4)   6:1 Бемстрём (Hofmann) – 43:35' (5x5)   7:1 Бозак (Бортуццо, Neighbours) – 47:56' (5x5)   7:2 Бемстрём (Стенлунд, Hofmann) – 56:46' (5x5)   7:3 Гонс (Meyer, Sikura) – 59:17' (5x5)

«Сент-Луис» начнёт сезон домашним матчем с «Колорадо Эвеланш» 17 октября, а «Коламбус» примет «Аризону Койотс» 15 октября.

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