Шайба Тарасенко и пас Бучневича помогли «Сент-Луису» обыграть «Коламбус»

В предсезонном матче НХЛ «Сент-Луис Блюз» дома обыграл «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 7:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Владимир Тарасенко, Джейк Уолман, Дэвид Перрон, Джеймс Нил, Роберт Бортуццо, Джордан Кайру и Тайлер Бозак.

Тарасенко за 14.13 на площадке заработал показатель полезности «+2». Другой российский нападающий Павел Бучневич за 16.02 сделал результативную передачу, один раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0». Ещё один россиянин Иван Барбашёв за 14.25 результативных действий на площадке не совершил, его показатель полезности составил «0».

За «Коламбус» голы забили Эмиль Бемстрём (2) и Брендан Гонс.

«Сент-Луис» начнёт сезон домашним матчем с «Колорадо Эвеланш» 17 октября, а «Коламбус» примет «Аризону Койотс» 15 октября.