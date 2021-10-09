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«Калгари» обыграл «Виннипег» благодаря ассистентскому хет-трику Андерссона

«Калгари» обыграл «Виннипег» благодаря ассистентскому хет-трику Андерссона
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В предсезонном матче НХЛ «Калгари Флэймз» дома обыграл «Виннипег Джетс» со счётом 3:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Эндрю Манджапане, Шон Монахан и Элиас Линдхольм. При этом три результативные передачи на свой счёт записал Расмус Андерссон. За «Виннипег» единственный гол забил Логан Стэнли.

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
09 октября 2021, суббота. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 1
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Манджапане (Годро, Андерссон) – 00:40' (5x4)   2:0 Монахан (Линдхольм, Андерссон) – 13:04' (5x4)   2:1 Stanley (Шмидт) – 47:30' (5x5)   3:1 Линдхольм (Годро, Андерссон) – 48:46' (5x5)

«Калгари» начнёт сезон Национальной хоккейной лиги 17 октября выездным матчем с «Эдмонтон Ойлерз», а «Виннипег» 14 октября на выезде сыграет с «Анахайм Дакс».

Регулярный чемпионат сезона-2021/2022 начнётся 12 октября двумя матчами. Один из них — встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня новичок лиги «Сиэтл Кракен» сыграет с «Вегас Голден Найтс».

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