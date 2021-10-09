«Калгари» обыграл «Виннипег» благодаря ассистентскому хет-трику Андерссона

В предсезонном матче НХЛ «Калгари Флэймз» дома обыграл «Виннипег Джетс» со счётом 3:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Эндрю Манджапане, Шон Монахан и Элиас Линдхольм. При этом три результативные передачи на свой счёт записал Расмус Андерссон. За «Виннипег» единственный гол забил Логан Стэнли.

«Калгари» начнёт сезон Национальной хоккейной лиги 17 октября выездным матчем с «Эдмонтон Ойлерз», а «Виннипег» 14 октября на выезде сыграет с «Анахайм Дакс».

Регулярный чемпионат сезона-2021/2022 начнётся 12 октября двумя матчами. Один из них — встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня новичок лиги «Сиэтл Кракен» сыграет с «Вегас Голден Найтс».