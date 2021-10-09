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Главный тренер рижского «Динамо» — о встрече с «Сочи»: драматичный матч, нам не повезло

Главный тренер рижского «Динамо» — о встрече с «Сочи»: драматичный матч, нам не повезло
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Главный тренер рижского «Динамо» Сергей Зубов подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи» (2:3 ОТ).

«Столько событий было в игре, что сложно что-то выделить, поиграли в неравных составах. Драматичный матч, но в концовке не повезло. Благодарен команде, что в конце сложной поездки смогли найти силы и бились до конца», — приводит слова Зубова официальный сайт КХЛ.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» обыграл рижское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Большой» в Сочи и завершилась в овертайме со счётом 3:2 (2:1, 0:0, 0:1, 1:0) в пользу подопечных Андрея Назарова. Победу в овертайме сочинцам принёс гол Яниса Якса, забитый на 62-й минуте матча в большинстве.

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