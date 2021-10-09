Николай Кулёмин: мне бы хотелось сыграть на Олимпиаде

Нападающий «Салавата Юлаева» Николай Кулёмин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (3:2 ОТ).



«Была тяжёлая игра для нас, знали, что соперник опытный. Мы забили, но потом соперник дал энергию. Хорошо, что смогли добавить в конце и победили. Как игралось без Кадейкина? У нас все ребята профессионалы, все четыре звена работают. Сезон длинный, будут травмы. Конечно, надо время, чтобы перестроиться. Знал ли, что «Салават» дома не обыгрывал «Йокерит» с 2015-го года? Я об этом услышал только после матча.



Многие говорят, что я поеду на Олимпиаду? Не знаю, стараюсь не читать новости. Пока об этом ничего не видел. Хочу ли поехать в Пекин? Да, мне бы хотелось сыграть на Олимпиаде. Показывать все свои сильные качества, тренеры выберут тех игроков, которые достойны ехать на Олимпиаду.



В «Салавате» забил больше шайб сейчас, чем в «Металлурге» за весь прошлый сезон? Тогда пропустил больше половины матчей из-за травмы. Не знаю, что поменялось, просто восстановился. Хочу доказать, что ещё достоин играть. Правда ли, что на мой переход в «Салават» повлиял Виктор Козлов? Я с ним не разговаривал. Только в прессе видел, что Виктор Козлов сказал про меня хорошее слово во время переговоров.



Может ли Кадейкин поехать на Олимпиаду? Да, он достойный кандидат для этой поездки», — приводит слова Кулёмина «Горобзор.ру».

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