Травма Овечкина, результативные действия Тарасенко и Бучневича. Главное к утру

Российский хоккеист Александр Овечкин получил травму в предсезонном матче и не смог доиграть встречу до конца, шайба Тарасенко и пас Бучневича помогли «Сент-Луису» обыграть «Коламбус», сборная России по футболу с минимальным счётом одолела Словакию, а молодёжка обыграла Северную Ирландию. Главные новости к утру — в подборке «Чемпионата».
1. В НХЛ подтвердили травму Александра Овечкина. «Вашингтон» обыграл «Филадельфию», Кузнецов сделал две передачи.
2. Шайба Тарасенко и пас Бучневича помогли «Сент-Луису» обыграть «Коламбус».
3. Сборная России обыграла Словакию в отборочном турнире чемпионата мира — 2022.
4. Гол Прохина принёс молодёжной сборной России победу в матче с Северной Ирландией.
5. Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе.
6. Хорватия обыграла Кипр и сохранила за собой 1-ю строчку в группе в отборе на ЧМ-2022.
7. Роман Власов в третий раз завоевал золото чемпионата мира по греко-римской борьбе.
8. ЦСКА обыграл «Анадолу Эфес» в Евролиге.
9. Обнародован список 30 претендентов на «Золотой мяч».
10. Ашот Хачатурянц зарегистрирован кандидатом на пост президента РПЛ.
11. Сергей Кутузов завоевал серебро чемпионата мира по греко-римской борьбе.
12. Доннарумма, Нойер и Куртуа вошли в число претендентов на приз имени Льва Яшина.
13. Александр Шлеменко отреагировал на избиение пассажира в московском метро.
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