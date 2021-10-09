Травма Овечкина, результативные действия Тарасенко и Бучневича. Главное к утру

Российский хоккеист Александр Овечкин получил травму в предсезонном матче и не смог доиграть встречу до конца, шайба Тарасенко и пас Бучневича помогли «Сент-Луису» обыграть «Коламбус», сборная России по футболу с минимальным счётом одолела Словакию, а молодёжка обыграла Северную Ирландию. Главные новости к утру — в подборке «Чемпионата».

1. В НХЛ подтвердили травму Александра Овечкина. «Вашингтон» обыграл «Филадельфию», Кузнецов сделал две передачи.

2. Шайба Тарасенко и пас Бучневича помогли «Сент-Луису» обыграть «Коламбус».

3. Сборная России обыграла Словакию в отборочном турнире чемпионата мира — 2022.

4. Гол Прохина принёс молодёжной сборной России победу в матче с Северной Ирландией.

5. Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе.

6. Хорватия обыграла Кипр и сохранила за собой 1-ю строчку в группе в отборе на ЧМ-2022.

7. Роман Власов в третий раз завоевал золото чемпионата мира по греко-римской борьбе.

8. ЦСКА обыграл «Анадолу Эфес» в Евролиге.

9. Обнародован список 30 претендентов на «Золотой мяч».

10. Ашот Хачатурянц зарегистрирован кандидатом на пост президента РПЛ.

11. Сергей Кутузов завоевал серебро чемпионата мира по греко-римской борьбе.

12. Доннарумма, Нойер и Куртуа вошли в число претендентов на приз имени Льва Яшина.

13. Александр Шлеменко отреагировал на избиение пассажира в московском метро.