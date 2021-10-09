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Василевский — Макэлинни: ты был одним из лучших партнёров в моей карьере

Василевский — Макэлинни: ты был одним из лучших партнёров в моей карьере
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Российский голкипер команды Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский пожелал удачи своему бывшему сменщику Кёртису Макэлинни, недавно объявившему о завершении игровой карьеры.

«Поздравляю с завершением великолепной карьеры в НХЛ, Мак. Ты был одним из лучших партнёров в моей карьере. Было здорово делить с тобой ворота и выиграть два Кубка Стэнли подряд. Наслаждайся пенсией, большой парень!» — приводит слова Василевского официальный сайт НХЛ на русском языке.

«Спасибо, братишка. Наблюдать за твоей работой на льду — настоящее наслаждение. Мне очень повезло смотреть, как ты трудишься, в последние два года. Отправляйся за третьим Кубком!» — ответил ему Макэлинни.

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