Фазель: ИИХФ работает над тем, чтобы сборная Китая сыграла на ОИ-2022, но не всё просто

Почётный президент ИИХФ Рене Фазель высказался о возможном участии сборной Китая на Олимпийских играх — 2022. Ранее стало известно, что китайскую команду могут снять с Игр из-за слабости сборной.
«Утром я говорил с офисом ИИХФ, и первый вопрос касался годности допуска китайской команды. У нас очень строгие правила по отношению к допуску на международные турниры. Для игр за национальную команду Китая хоккеисты должны либо сыграть там два сезона, либо выступать за «Куньлунь Ред Стар», который не может проводить матчи в Китае с прошлого года. И мы будем считать это за один год.
Мы очень внимательно проверяем допуск игроков к матчам за сборную. Думаю, в ноябре будет несколько контрольных матчей сборной, но ещё непонятно, что это за игры. Я знаю, что офис ИИХФ работает над тем, чтобы китайская команда могла сыграть на Олимпиаде, но там не всё просто», — цитирует Фазеля ТАСС.
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