Боб Хартли рассказал, благодаря чему «Авангард» может прервать серию поражений

Главный тренер ХК «Авангард» Боб Хартли поделился ожиданиями от предстоящего матча со «Спартаком», а также прокомментировал серию из трёх поражений. Омичи находятся вне зоны плей-офф.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Спартак» — очень опасная команда. У них в нападении есть мастера. К ним присоединился Виртанен, он здорово бросает. Нам нужно просто показывать свой хоккей.
Я вижу прогресс. Результат пока не тот, который нам хотелось бы видеть, но мне нравятся улучшения в наших действиях. Впереди ещё долгий путь, и мы идём в верном направлении. Я в это верю. Атмосфера в коллективе хорошая, ребята сплочены, хотят выигрывать. Мы с гордостью представляем наш клуб. С приходом Александра Крылова и других членов руководства нам удалось выстроить культуру стремления побеждать. Мы не принимаем поражений. В матче с «Барысом» было много моментов у ворот противника, которые мы могли реализовать в 3-4 заброшенные шайбы. Есть убойные моменты, ребята стараются, но, когда идёт ряд поражений, ты вдруг начинаешь сомневаться в себе. Нужно лишь несколько удачных матчей, чтобы вернуться в колею, и тогда всё будет в порядке», — цитирует Хартли официальный сайт омичей.
- 9 октября 2021
-
12:00
-
11:50
-
11:20
-
10:57
-
10:21
-
09:57
-
09:36
-
09:32
-
09:17
-
08:58
-
08:38
-
06:39
-
06:21
-
06:13
-
06:00
-
05:55
-
04:55
-
04:23
-
04:07
-
02:56
-
02:38
- 8 октября 2021
-
23:57
-
23:56
-
23:48
-
23:29
-
23:20
-
23:18
-
22:52
-
22:35
-
22:08
-
21:44
-
21:34
-
21:27
-
21:23
-
21:15