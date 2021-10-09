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Боб Хартли рассказал, благодаря чему «Авангард» может прервать серию поражений

Боб Хартли рассказал, благодаря чему «Авангард» может прервать серию поражений
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Главный тренер ХК «Авангард» Боб Хартли поделился ожиданиями от предстоящего матча со «Спартаком», а также прокомментировал серию из трёх поражений. Омичи находятся вне зоны плей-офф.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Спартак» — очень опасная команда. У них в нападении есть мастера. К ним присоединился Виртанен, он здорово бросает. Нам нужно просто показывать свой хоккей.

Я вижу прогресс. Результат пока не тот, который нам хотелось бы видеть, но мне нравятся улучшения в наших действиях. Впереди ещё долгий путь, и мы идём в верном направлении. Я в это верю. Атмосфера в коллективе хорошая, ребята сплочены, хотят выигрывать. Мы с гордостью представляем наш клуб. С приходом Александра Крылова и других членов руководства нам удалось выстроить культуру стремления побеждать. Мы не принимаем поражений. В матче с «Барысом» было много моментов у ворот противника, которые мы могли реализовать в 3-4 заброшенные шайбы. Есть убойные моменты, ребята стараются, но, когда идёт ряд поражений, ты вдруг начинаешь сомневаться в себе. Нужно лишь несколько удачных матчей, чтобы вернуться в колею, и тогда всё будет в порядке», — цитирует Хартли официальный сайт омичей.

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