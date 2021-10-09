Гатиятулин — о 5:4 с «Амуром»: пропущенные шайбы — это командная вина, не только Гарипова

Главный тренер челябинского «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу в регулярном чемпионате КХЛ с хабаровским «Амуром» (5:4). К 56-й минуте гости выигрывали со счётом 5:2, но в концовке пропустили две шайбы.



«Тяжёлый матч. Пропущенные шайбы — это командная вина, не только Эмиля Гарипова. Выходит на лёд вся команда, в том числе и в обороне. Те ошибки, которые были допущены, мы разберём. Концентрации не хватило. Нужно правильнее играть как в зоне атаки, так и в своей зоне. Возможно, в концовке у нас и была какая-то успокоенность. Хотя все понимали, что нужно до конца доводить игру. Концентрации было недостаточно», — приводит слова Гатиятулина официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

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