Кравец: у игроков «Амура» ноги есть, бежать могут и голы забивать умеют. Это порадовало

Главный тренер «Амура» Михаил Кравец прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (4:5).



«Обидно, что в итоге потерпели поражение. У нас было очень хорошее начало, отличный гол, после чего пошли грубые ошибки и провалы в обороне. Вдобавок была неаккуратная игра, удаления — всё это привело к шайбам в наши ворота. На старте второго периода пропустили гол, который нельзя было пропускать.



В третьем периоде команда показала: ноги есть, бежать можем, единоборства выигрываем и голы забивать умеем. Это порадовало. Жаль, что в обоих матчах с «Трактором» у нас были шансы победить, но мы ими не воспользовались. В оправдание могу только сказать, что «Трактор» сейчас на втором месте, и где-то это более укомплектованная команда. Где-то мы не доросли, не дотренировались до того уровня, чтобы побеждать «Трактор». Хотя ребята приложили очень много усилий, особенно в третьем периоде.



Мы сегодня упустили тот момент, когда «Трактор» добавил, а мы оставались почивать на лаврах при счёте 1:0. Если бы не пятый гол гостей, результат был бы другим. Главное, почему мы сегодня могли догнать «Трактор», это игра в меньшинстве. Ребята выстояли, даже при «три на пять», это всегда даёт импульс для игроков», — цитирует Кравеца официальный сайт КХЛ.

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