Голдобин — о результативном старте: пока идёт — пусть идёт. Нужно брать коня за гриву

Форвард «Металлурга» Николай Голдобин поделился мнением о своей результативной игре на старте сезона КХЛ. 26-летний игрок набрал 16 (8+8) очков в 13 матчах.



«Просто я хорошо подготовился летом. И команда у нас очень сильная — все ребята вокруг помогают. Это же не только я один так играю. Вы сами видите, что сейчас вся «Магнитка» очень здорово выглядит. Все ребята в отличном состоянии и помогают добиваться успеха.



Сильно ли ощущается смена стиля игры команды по сравнению с прошлым сезоном? Да, конечно, наша игра сильно поменялась. И для меня сезон стал гораздо лучше. В прошлом году было непросто — травма, обмен из ЦСКА. Я ведь тогда проходил подготовку не с «Металлургом». А в этом году как-то всё устаканилось. Подписал новый контракт с «Магниткой», начал подготовку с командой, сборы прошёл. Поэтому всё хорошо, чувствую себя отлично.



Не боюсь, что может не хватить запала на решающую часть сезона? Пока идёт — пусть идёт. Лучше уж сейчас. Всё равно у всех команд и хоккеистов бывают большие спады — поражения и матчи без очков. Поэтому, пока идёт, я думаю, нужно полностью брать коня за гриву», — приводят слова Голдобина «Известия».

Новость по теме Голдобин набрал 16 очков за 11 матчей сезона. В прошлом сезоне — 19 баллов за 40 игр