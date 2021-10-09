Разгневанный голкипер «Трактора» Гарипов после победы чуть не сломал клюшку о ворота

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ челябинский «Трактор» обыграл «Амур». Встреча проходила на стадионе «Платинум-Арена» в Хабаровске и завершилась со счётом 5:4 (3:1, 1:0, 1:3) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.

После финальной сирены, когда игроки «Трактора» ехали к голкиперу клуба Эмилю Гарипову, россиянин нанёс сильный удар клюшкой по штанге ворот.

Челябинцы выигрывали после двух периодов со счётом 4:1 и в последнем игровом отрезке пропустили трижды. Гарипов отразил 34 из 38 бросков, коэффициент надёжности составил 4.01. Процент отражённых бросков вратаря — 89,5.

Фрагмент можно посмотреть с 5:37.

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