Светлов: «Омские Ястребы» сегодня играют глубже и интереснее, чем «Авангард»

Бывший тренер клубов КХЛ Сергей Светлов поделился мнением о результатах «Авангарда» в текущем сезоне.



«Четыре поражения в последних пяти матчах? По большому счёту это абстрактный разговор, детально проблемы любой команды можно обсуждать, только находясь внутри процесса.

Если вас интересует взгляд со стороны, то не стал бы искать причины неудач в жёстком расписании «Авангарда». Да, пятидневное турне по маршруту Челябинск – Екатеринбург – Астана – не самое простое, но нужно помнить, что «ястребы» базируются в Балашихе и многие игры для них автобусные. Для Восточной конференции это большой плюс.



Всегда являлся сторонником агрессивного, атакующего хоккея, в ряде матчей прошлого сезона мы его и видели в исполнении «Авангарда». Однако в этом сентябре команда играет по-другому – может, по-прежнему агрессивно, с хорошим количеством силовых приёмов, прессинга, блокированных бросков, но без ярких атакующих действий, с минимумом интересных комбинаций.



Примерно такой, несколько упрощённый, хоккей мы видели в исполнении североамериканских клубов 30-40 лет назад, когда с «Динамо», ЦСКА, «Крыльями Советов» летали в Северную Америку на серии новогодних матчей с клубами НХЛ.



«Авангард» летом потерял часть состава? Скажу так: половина клубов КХЛ во главе с Дальним Востоком и Сибирью могли бы только мечтать о том составе, который сегодня есть у омского клуба.



Резервы? По возможности смотрю матчи регулярного чемпионата МХЛ. Моё мнение: «Омские Ястребы» сегодня играют глубже и интереснее, чем главный клуб системы. Считаю, что в МХЛ омичи наряду с «Локо» и клубами Москвы и Питера – законодатели мод. Для Сибири, где ценят тонкий хоккей, это важно.



Посмотрите статистику: после 13 матчей у омской команды МХЛ 17 очков и разница шайб 49-34, у «Авангарда» – 12 очков и 35-36. С такой атакой, как у «Авангарда», забрасывать лишь две с половиной шайбы за игру – «роскошь», которая и сказывается на результате. Получается, назрели какие-то изменения в тактике», – цитирует Светлова Russia-Hockey.