Курашёв: Мирошниченко быстрее развился, чем сверстники, но ему предстоит ещё много работы

Главный тренер «Омских Крыльев» Константин Курашёв рассказал о работе с нападающим Иваном Мирошниченко.

«Если мерить по талантам уровня Овечкина, Малкина, Дацюка, Кучерова — то, конечно, ему предстоит ещё очень много работы. Да, парень где-то чуть быстрее развился, чем ребята его года рождения, но опять же: обладая даже самым большим талантом, работать всё равно нужно. Молодой мальчишка — абсолютно любой — может достичь самых больших высот, если он полностью отключится от другой жизни. Наверное, это жёстко звучит, но если для тебя достичь максимальных высот в хоккее не жизненно важно и это не приоритет, то сделать это и невозможно, даже если у тебя суперталант. Только ежедневная работа с грамотным и профессиональным анализом. Только это может обеспечить попадание наверх. А если только надеяться на что-то… Мол, в 12-14 лет был супербомбардиром, и это поможет дальше без работы и улучшений… Это не тот путь, который приведёт к успеху.



Хоккеист уже давно стал универсальным. От защитников требуют не только оборонительных действий, но и атакующих. От нападающих — не только забить гол или создать ситуацию для партнёра, но и идеальные и правильные действия в обороне. От всех великих игроков это требуют: и в России, и в Северной Америке, и в Швеции — где угодно. Молодые ребята должны это знать, а наша работа — тренеров — яснее объяснять, что на одном коньке или на том, что кто-то когда-то сказал, что ты очень талантливый игрок, едва ли получится добиться многого. Надо работать.

Что касается конкретно Мирошниченко: да, у него есть данные, которых нет у многих других парней, которые мечтают их иметь, но это не гарантия.



Может быть, я излишне строгий человек в этом плане, но… Да, молодых спортсменов нужно поощрять, им надо говорить, что «ты молодец». Но не надо их возносить раньше времени наверх. Не надо раньше времени говорить, что ты суперталант. Не каждый молодой спортсмен психологически готов к этому. Очень часто молодым ребятам это приносит больше негатива, чем позитива. Когда тебя хвалят, иногда получается так: «О, мне работать больше не надо, все вокруг говорят, что я лучше всех, что я супер — значит, я буду супер и так». Да, надо говорить, что игрок сделал что-то правильно, молодец, но не надо носить на руках раньше времени. Недаром русская пословица есть: «Каждому человеку надо пройти огонь, воду и медные трубы». Огонь и воду более-менее проходят молодые игроки, а с медными трубами часто бывает не очень. Не нужно излишнее количество фанфар. Ребятам чаще надо говорить: «У тебя есть талант, тебя бог наградил талантом, и твоя обязанность — распорядиться им правильно! Ты не имеешь права профукать свой талант, это неправильно!» Здорово, что в России по-прежнему земля, природа, родители рождают большое количество хоккейных талантов, но с ними надо быть очень внимательными», – цитирует Курашёва официальный сайт ВХЛ.