«Коламбус» заявил Чинахова и Гаврикова на матч с «Пингвинз». Они пропустили прошлую игру

«Коламбус Блю Джекетс» заявил нападающего Егора Чинахова и защитника Владислава Гаврикова на предсезонный матч с «Питтсбург Пингвинз», сообщает официальный сайт «Блю Джекетс». Встреча состоится завтра, 10 октября, в 2:00 мск. Помимо Чинахова и Гаврикова на встречу заявлен ещё один россиянин – голкипер Даниил Тарасов.



Состав команды на игру:

Нападающие: Шон Курали, Густав Нюквист, Макс Доми, Оливер Бьёркстранд, Патрик Лайне, Коул Силлинджер, Бун Дженнер, Александр Тексье, Эрик Робинсон, Егор Чинахов, Якуб Ворачек, Джек Рослович.

Защитники: Эндрю Пик, Гэвин Байройтер, Джейк Бин, Адам Боквист, Микко Лехтонен, Владислав Гавриков.

Вратари: Элвис Мерзликин, Даниил Тарасов.

Напомним, прошлый матч «Коламбус» провёл с «Сент-Луис Блюз» и уступил со счётом 3:7.