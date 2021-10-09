«Коламбус» заявил Чинахова и Гаврикова на матч с «Пингвинз». Они пропустили прошлую игру

«Коламбус Блю Джекетс» заявил нападающего Егора Чинахова и защитника Владислава Гаврикова на предсезонный матч с «Питтсбург Пингвинз», сообщает официальный сайт «Блю Джекетс». Встреча состоится завтра, 10 октября, в 2:00 мск. Помимо Чинахова и Гаврикова на встречу заявлен ещё один россиянин – голкипер Даниил Тарасов.
Состав команды на игру:
Нападающие: Шон Курали, Густав Нюквист, Макс Доми, Оливер Бьёркстранд, Патрик Лайне, Коул Силлинджер, Бун Дженнер, Александр Тексье, Эрик Робинсон, Егор Чинахов, Якуб Ворачек, Джек Рослович.
Защитники: Эндрю Пик, Гэвин Байройтер, Джейк Бин, Адам Боквист, Микко Лехтонен, Владислав Гавриков.
Вратари: Элвис Мерзликин, Даниил Тарасов.
Напомним, прошлый матч «Коламбус» провёл с «Сент-Луис Блюз» и уступил со счётом 3:7.
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