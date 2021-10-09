Овечкин проведёт повторное обследование после травмы, полученной в предсезонном матче

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сегодня, 9 октября, пройдёт повторное медицинское обследование в связи с травмой нижней части тела, полученной в предсезонном матче с «Филадельфией Флайерз».

«Александр Овечкин, получивший травму нижней часть тела, сегодня будет повторно обследован. У «Кэпиталз» сегодня выходной, завтра команда снова тренируется», – написала журналист Саманта Пэлл в «Твиттере».

Видео момента, в котором форвард получил травму, можно посмотреть тут.

Регулярный чемпионат сезона-2021/2022 начнётся 12 октября двумя матчами. Один из них — встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня новичок лиги «Сиэтл Кракен» сыграет с «Вегас Голден Найтс».