«Оттава» вернула Егора Соколова из АХЛ. Его отправили в фарм-клуб 3 октября

«Оттава Сенаторз» вернула российского форварда Егора Соколова из фарм-клуба, сообщает пресс-служба «Сенаторз» в «Твиттере». Хоккеист уже играл в текущее межсезонье за «Оттаву», а 3 октября был отправлен в АХЛ в «Бельвиль Сенаторз».



8 октября в матче с «Лаваль Рокет» россиянин отдал три результативные передачи, а 9-го получил вызов в основную команду «Сенаторз».



В прошедшем сезоне хоккеист провёл 35 матчей в регулярном чемпионата АХЛ и набрал в них 25 очков: забросил 15 шайб и отдал 10 результативных передач.

Регулярный чемпионат сезона-2021/2022 начнётся 12 октября двумя матчами. Один из них — встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня новичок лиги «Сиэтл Кракен» сыграет с «Вегас Голден Найтс».