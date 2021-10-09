«Су-Сити» снимет фильм о Кивлениексе во время матча 22 октября

«Су-Сити Мушкетёрз» будет снимать фильм о погибшем экс-голкипере команды Матисе Кивлениексе.



«Во время игры 22 октября мы будем снимать фильм о Матисе Кивлениексе. Первые 1000 фанатов получают плакат Матиса. Это будет ночь памяти и рассказов о бывшем голкипере нашего клуба, который трагически скончался в июле», – написал клуб в «Твиттере».



Напомним, 22 октября (23-го по мск) «Су-Сити» встретится с «Три-Сити Шторм».



Кивлениекс скончался 5 июля в возрасте 24 лет. Сообщалось, что причиной смерти латвийского вратаря стал несчастный случай с пиротехникой, когда в грудь хоккеиста попала петарда. Он спас от петарды своего соотечественника и одноклубника — Элвиса Мерзликина и его беременную жену. Они были на 6-9 метров позади него.



Летом Кивлениекс принял участие в домашнем чемпионате мира — 2021. Он отыграл четыре встречи, в которых одержал одну победу при 92,2% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2.18.