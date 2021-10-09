«Собираем яйца в корзинку и готовимся к сложному выезду». Назаров — о первой победе «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров поделился эмоциями от победы над рижским «Динамо» (3:2, ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Эта встреча стала первой выигранной для Назарова в «Сочи».



«Рад, что ребята меня услышали. Что касается потасовок и драк в матче с рижанами, то играть агрессивно – это не значит играть грязно. Мы действовали именно агрессивно, парни бились за клуб и за своих болельщиков. На льду не было ни одного хоккеиста, который бы отбывал номер. Собираем яйца в корзинку и готовимся к сложному выезду», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» 11 октября в Магнитогорске сыграет с местным «Металлургом».