«Собираем яйца в корзинку и готовимся к сложному выезду». Назаров — о первой победе «Сочи»
Поделиться
Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров поделился эмоциями от победы над рижским «Динамо» (3:2, ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Эта встреча стала первой выигранной для Назарова в «Сочи».
«Рад, что ребята меня услышали. Что касается потасовок и драк в матче с рижанами, то играть агрессивно – это не значит играть грязно. Мы действовали именно агрессивно, парни бились за клуб и за своих болельщиков. На льду не было ни одного хоккеиста, который бы отбывал номер. Собираем яйца в корзинку и готовимся к сложному выезду», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» 11 октября в Магнитогорске сыграет с местным «Металлургом».
Комментарии
- 9 октября 2021
-
19:33
-
19:28
-
19:22
-
19:14
-
19:02
-
18:56
-
18:20
-
18:03
-
17:47
-
17:37
-
17:25
-
17:04
-
16:22
-
15:50
-
15:45
-
15:25
-
15:00
-
14:57
-
14:45
-
14:22
-
13:44
-
13:19
-
13:00
-
12:43
-
12:28
-
12:00
-
11:50
-
11:20
-
10:57
-
10:21
-
09:57
-
09:36
-
09:32
-
09:17
-
08:58
Партнерский контент