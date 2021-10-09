«Автомобилист» в гостях одержал волевую победу над «Нефтехимиком»

Сегодня, 9 октября, в Нижнекамске на «Нефтехим-Арене» «Нефтехимик» принимал екатеринбургский «Автомобилист» в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (0:1, 2:0, 1:1).
На 13-й минуте Евгений Митякин вывел хозяев вперёд после передачи Данилы Попова, на 36-й Райан Спунер реализовал большинство и сравнял счёт, а на 37-й Владимир Кузнецов вывел вперёд «Автомобилист». Ему ассистировал Степан Хрипунов. На 47-й минуте Брукс Мэйсек увеличил преимущество екатеринбуржцев после ассиста Джесси Блэкера. На 53-й минуте Егор Попов отыграл одну шайбу «Нефтехимика».
После 16 матчей «Автомобилист» с 19 очками занимает пятое место в таблице Восточной конференции, «Нефтехимик» сыграл 15 встреч и с 12 баллами идёт на девятой строчке.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
- 9 октября 2021
-
19:33
-
19:28
-
19:22
-
19:14
-
19:02
-
18:56
-
18:20
-
18:03
-
17:47
-
17:37
-
17:25
-
17:04
-
16:22
-
15:50
-
15:45
-
15:25
-
15:00
-
14:57
-
14:45
-
14:22
-
13:44
-
13:19
-
13:00
-
12:43
-
12:28
-
12:00
-
11:50
-
11:20
-
10:57
-
10:21
-
09:57
-
09:36
-
09:32
-
09:17
-
08:58