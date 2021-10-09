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«Автомобилист» в гостях одержал волевую победу над «Нефтехимиком»

«Автомобилист» в гостях одержал волевую победу над «Нефтехимиком»
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Сегодня, 9 октября, в Нижнекамске на «Нефтехим-Арене» «Нефтехимик» принимал екатеринбургский «Автомобилист» в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (0:1, 2:0, 1:1).

На 13-й минуте Евгений Митякин вывел хозяев вперёд после передачи Данилы Попова, на 36-й Райан Спунер реализовал большинство и сравнял счёт, а на 37-й Владимир Кузнецов вывел вперёд «Автомобилист». Ему ассистировал Степан Хрипунов. На 47-й минуте Брукс Мэйсек увеличил преимущество екатеринбуржцев после ассиста Джесси Блэкера. На 53-й минуте Егор Попов отыграл одну шайбу «Нефтехимика».

После 16 матчей «Автомобилист» с 19 очками занимает пятое место в таблице Восточной конференции, «Нефтехимик» сыграл 15 встреч и с 12 баллами идёт на девятой строчке.

КХЛ - регулярный чемпионат
09 октября 2021, суббота. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Митякин (Попов) – 12:20' (5x5)   1:1 Спунер – 35:53' (5x4)   1:2 Кузнецов (Хрипунов) – 36:26' (5x5)   1:3 Мэйсек (Блэкер) – 46:38' (5x5)   2:3 Попов (Сидоров) – 52:54' (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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