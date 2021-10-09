Кудашов: игра была невысокого качества. Очень важные два очка для «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвёл итоги матча регулярного чемпионата с «Северсталью» (3:2).
«Получилась тяжёлая и довольно сумбурная игра. Неэффектная игра, но эффективная. Самое главное, что добились результата. Очень важные два очка сегодня были. Хотел бы поблагодарить болельщиков, которые в нужный момент поддержали команду, чтобы она пошла вперёд. Слава богу, что забили в большинстве и более-менее надёжно сыграли третий период.
Изменения в составе – это следствия плотного календаря. У нас поменялись два нападающих и один защитник, Зайцев немного приболел, поэтому ещё один защитник добавился. Новикову дали сыграть полноценную игру за молодёжную команду, а в атаке зашли Муранов и Брызгалов.
36 бросков по нашим воротам? На самом деле я сразу сказал, что игра была невысокого качества, дали много сделать сопернику. Множество потерь в своей зоне? У «Северстали» такой стиль игры, они идут в давление, очень быстро накрывают.
Тринеев сыграл две игры в МХЛ, нужно набрать форму. Думаю, ещё сыграет за молодёжку», – передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 9 октября 2021
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