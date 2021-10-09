Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Куньлунь РС» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Б. Миронов — о поражении от «Авангарда»: будем разбираться, в чём проблема «Спартака»

Б. Миронов — о поражении от «Авангарда»: будем разбираться, в чём проблема «Спартака»
Комментарии

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов подвёл итоги матча с омским «Авангардом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ (2:5).

«Вначале не готовы были, пропустили две шайбы. Затем ребята вернулись в игру, сравняли счёт, но третий период полностью провалили. Будем разбираться, в чём проблема. Игра Данска? Тяжело сказать, где-то и защитники ошибались. Ну да, где-то не выручил, это хоккей, бывает. Неудобный бросок для вратаря, или ещё что-то. Разберёмся, я думаю. Завтра во время тренировки всю игру разберём, а по Данску будем завтра с тренером вратарей решать, кто следующий матч начнёт. Рылов? Пока лечится», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

После 16 матчей красно-белые набрали 16 очков и занимают седьмое место в таблице Западной конференции.

Новость по теме
«Спартак» отыгрался с 0:2, но всё равно уступил «Авангарду»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021