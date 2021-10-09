Б. Миронов — о поражении от «Авангарда»: будем разбираться, в чём проблема «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов подвёл итоги матча с омским «Авангардом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ (2:5).
«Вначале не готовы были, пропустили две шайбы. Затем ребята вернулись в игру, сравняли счёт, но третий период полностью провалили. Будем разбираться, в чём проблема. Игра Данска? Тяжело сказать, где-то и защитники ошибались. Ну да, где-то не выручил, это хоккей, бывает. Неудобный бросок для вратаря, или ещё что-то. Разберёмся, я думаю. Завтра во время тренировки всю игру разберём, а по Данску будем завтра с тренером вратарей решать, кто следующий матч начнёт. Рылов? Пока лечится», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
После 16 матчей красно-белые набрали 16 очков и занимают седьмое место в таблице Западной конференции.
- 9 октября 2021
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