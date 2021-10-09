Разин: у «Динамо» нашлась замена Яшкину. Команда стала лучше

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (2:3).

«Хотелось бы своим ребятам сказать, что они молодцы, что были мужиками всю игру. Конечно, нужно забивать, но, скажем так, хоккей — мужская игра, поэтому своим мужикам скажу спасибо. Идём дальше.

Изменился ли соперник в сравнении с плей-офф? Много молодёжи получило шанс, она проявляет себя. Нашлась замена Яшкину — люди забивные. Мне показалось, что команда стала получше. Почему Петунин играет в «Динамо» не так ярко, как в «Северстали»? Это проблемы другой команды.

Игру своих вратарей оценивать не буду. Подъяпольский только два дня назад надел форму, форсировать события не будем. Прогнозов давать не буду», – передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.