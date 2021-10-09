Лучший снайпер «Авангарда» Цегларик травмировался на тренировке и пропустит ближайшие игры

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли рассказал о травме форварда Петера Цегларика, полученной на тренировке.



«Якупов не смог самостоятельно покинуть площадку? Сейчас он уже в порядке. Наверное, у него просто синяк, но в раздевалке он передвигался самостоятельно, думаю, никакой большой проблемы нет. Цегларик? Вчера он неудачно упал в самом начале тренировки, затем произошло столкновение с одним из наших игроков достаточно неприятное. Не знаю, насколько серьёзное повреждение, но следующую пару матчей он пропустит», – передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В текущем сезоне Цегларик провёл 13 матчей и набрал в них 12 очков: забросил восемь шайб и отдал четыре результативные передачи.