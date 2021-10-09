Готовец порвал сетку ворот, Квартальнов выполнил силовой приём. Фото победы «Авангарда»

9 октября в Балашихе на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина» омский «Авангард» принимал московский «Спартак» в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2 (1:0, 1:2, 3:0).

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги матча с московским «Спартаком» (5:2).



«Хорошая победа, проявили характер. Соперник боролся, старался победить, но когда «Спартак» сравнял счёт, пусть это и произошло незадолго до сирены на перерыв, это нас только сделало лучше. После выезда, который прошёл неудачно, мы могли сникнуть, но, к счастью, всё получилось наоборот. Третий период сегодня был лучшим в нашем исполнении. Паре забросил важную шайбу, важный гол Грицюка в большинстве и подстраховочная шайба Брюквина. Очень горжусь своей командой.



Очень важно, что мы сегодня забили сразу 5 голов. В матче с «Барысом» мы не забросили ни разу, хотя моментов создали, может быть, даже больше, чем сегодня. Но такие ситуации бывают с любой командой. Главное — проявлять характер и представлять свой клуб с гордостью, что мы и делали. Наши 5 шайб сегодня были очень хорошими, я очень доволен», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Лучшие кадры с матча «Авангард» — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.