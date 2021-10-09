Немировски — о поражении от «Динамо» Мн: возможно, последствия поездки на Дальний Восток

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (3:4).



«Ужасный второй период. Пропустили четыре, разницей был сегодня второй период. В этом отрезке соперник включился, они играли очень быстро, а мы нет. Тоже думал об этом, не знаю, почему так. На тренировках в последние два дня хорошо двигались, а сегодня так медленно. Возможно, последствия поездки на Дальний Восток, но так не должно быть.

В третьем периоде соперник играл по счёту, нам надо было включаться по полной, что ещё оставалось. В третьем периоде мы были быстрее, но в общем по матчу соперник быстрее двигался и принимал решения», – цитирует Немировски официальный сайт КХЛ.