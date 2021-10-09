Вудкрофт: горд минским «Динамо», потому что у нас была тяжёлая выездная серия

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился мнением о победе над нижегородским «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:3).
«Ожидал такой игры, как сегодня. Знали, что «Торпедо» много атакует с ходу, очень опасно, хорошо переходит из обороны в атаку. Нам нужно было сделать всё, чтобы сдержать соперника, и наши парни справились. В первом периоде у нас всё получалось, хорошо провели второй период, который дал нам заряд на третий период.
В заключительном отрезке всё было хорошо, но потом начались ненужные удаления, которые дали сопернику импульс и возможность вернуться в игру. Рад, что выстояли, горд командой, потому что у нас была тяжёлая выездная серия. Рад, что удалось обыграть такого хорошего соперника, который был свежее нас», – цитирует Вудкрофта официальный сайт КХЛ.
- 9 октября 2021
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